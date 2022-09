Iraanse president wil streng optreden tegen protesten

In verschillende Iraanse steden vielen bij anti-regeringsprotesten dit weekend al zeker 35 doden. President Raisi wil streng optreden tegen wat hij ‘samenzweerders’ noemt. De belangrijkste hervormingsgezinde partij van Iran heeft er zaterdag bij de staat op aangedrongen om de verplichte sluier af te schaffen.

In de meeste van de 31 Iraanse provincies en grote stadscentra zijn zaterdag en zondag mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Er zouden ook vijf veiligheidsagenten om het leven gekomen zijn. Volgens mensenrechtenorganisaties zoals de ngo Iran Human Rights ligt de dodentol veel hoger. Ze hebben het over minstens vijftig doden.

Uit beelden die op sociale media circuleren valt af te leiden dat er door veiligheidsdiensten in de westelijke steden Piranshahr Mahabad en Urmia geschoten wordt op protesterende mensen en dat er vanuit de massa met benzinebommen gegooid wordt. Alleen al in de noordelijke provincie Guilan werden ‘739 relschoppers, onder wie 60 vrouwen’, gearresteerd, aldus het plaatselijke hoofd van de politie.

Raisi resoluut

President Raisi verklaarde zaterdag dat hij streng wil optreden tegen wat hij omschrijft als samenzweerders ‘die de veiligheid en rust in het land in het gedrang brengen’.

De protesten zijn een uitloper van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De zedenpolitie pakte haar ongeveer een week geleden op omdat ze de islamitische kledingvoorschriften geschonden zou hebben. Wat er na haar arrestatie met Amini gebeurd is, is onduidelijk. In ieder geval belandde ze in een coma en stierf ze vorige week vrijdag in een ziekenhuis. Vogens de politie kreeg ze een hartaanval. Minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Vahidi verklaarde dat Amini niet geslagen werd en dat daar ook bewijzen voor zijn.

Sinds haar overlijden demonstreren honderdduizenden Iraniërs – hoofdzakelijk vrouwen – tegen de repressieve koers van de regering. Overal in het land deden vrouwen hun sluiers af en knipten hun haar af.

Sluier afschaffen

De People’s Union of Islamic Iran, gevormd door familieleden van de hervormingsgezinde oud-president Mohammad Khatami (1997-2005), heeft daarom geëist dat de autoriteiten ‘de juridische elementen voorbereiden die de weg vrijmaken voor de nietigverklaring van de verplichte hijab-wet’. Volgens de wet, die sinds 1983 in het land van kracht is, moeten Iraanse en buitenlandse vrouwen, ongeacht hun godsdienst, naar buiten gaan met een gesluierd hoofd en hun lichaam bedekt met een ruimvallend kledingstuk.

De partij, die niet aan de macht is, eist ook dat de Islamitische Republiek ‘officieel het einde van de activiteiten van de moraliteitspolitie aankondigt’ en ‘vreedzame demonstraties toestaat’. Tot slot vraagt ze een onpartijdige onderzoekscommissie om de dood van Amini te onderzoeken.