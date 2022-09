Orkaan Fiona heeft zaterdag fors ingebeukt op de Atlantische kust van Canada. Een vrouw die door overstromingen werd meegesleurd wordt vermist, en vijfhonderdduizend mensen zitten zonder elektriciteit. Er is ook grote materiële schade: tientallen huizen zijn overstroomd of in zee beland.

Twee vrouwen werden meegesleurd door het water in de gemeente Channel-Port aux Basques, in de provincie Newfoundland en Labrador. Een van de twee slachtoffers, die in de problemen kwam nadat haar huis was ingestort, kon gered worden en is overgebracht naar het ziekenhuis. De andere vrouw is nog vermist, maar door het noodweer verlopen de zoekacties erg moeizaam.

De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm, maar ook nu zijn er nog gevaarlijke rukwinden, zeiden lokale meteorologen. Volgens hen zouden ‘de omstandigheden zondag geleidelijk aan wel moeten verbeteren’.