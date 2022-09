In de door Moskou bezette gebieden in het oosten en zuiden van Oekraïne blijven de bezetters, ondanks beschietingen, (schijn)referenda houden over de toetreding tot Rusland.

Het geweld loopt nochtans hoog op. Volgens de bezettingsautoriteiten zijn zondag in een hotel in de regio Cherson twee mensen omgekomen bij een Oekraïense raketaanval. In de stad Alchevsk in de regio Loehansk zeiden de Russische autoriteiten dat er in schuilkelders mocht worden gestemd.

In de stad Enerhodar in de regio Zaporizja moest een stembureau naar een andere locatie worden verplaatst vanwege ‘massale beschietingen van Oekraïense zijde’, meldde het Russische staatspersbureau Tass. De verkiezingen, die internationaal zijn bekritiseerd als een schending van het internationaal recht, zullen ook in de regio Donetsk nog tot dinsdag doorgaan.

Het volk moet onder dwang van de bezettingsmacht ‘ja’ of ‘neen’ stemmen over de vraag of de gebieden tot de Russische Federatie moeten toetreden. De internationaal niet-erkende annexatie zou komende week afgerond kunnen worden. Verwacht wordt dat Kremlinleider Vladimir Poetin de bezette gebieden vrijdag al bij de Russische Federatie zal inlijven.

Poetin heeft benadrukt dat Moskou aanvallen van Oekraïne op de gebieden in de toekomst zou behandelen als aanvallen op zijn eigen grondgebied en zich met alle middelen zou verdedigen. Het Westen bereidt nieuwe sancties voor als reactie op de annexatie. De Oekraïense president Volodimir Zelenski onderstreepte dat de schijnreferenda juridisch ongeldig zijn. Hij kondigde aan dat alle bezette gebieden zouden worden bevrijd – ook het in 2014 geannexeerde schiereiland de Krim in de Zwarte Zee.