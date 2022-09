Het langverwachte vijfde seizoen van Netflix-serie The crown gaat op 9 november van start. Dat heeft de streaminggigant bekendgemaakt.

De Britse actrice Imelda Staunton zal de rol van deze maand overleden Queen op zich nemen in het nieuwe seizoen van The crown. Eerder werd die rol door Claire Foy en Olivia Colman gespeeld. Jonathan Pryce speelt in seizoen 5 haar man prins Philip. Prins Charles en Lady Diana worden geportretteerd door Dominic West en Elizabeth Debicki.

Netflix ensceneert sinds 2016 de levens van de Britse royals in de meermaals bekroonde serie. De eerste twee seizoenen gingen over de jonge jaren van de koningin, die getekend werden door familieschandalen en politieke crises. Het vijfde seizoen zal zich nu richten op het begin van de jaren negentig, toen de relatie van Prins Charles en Lady Diana verder verslechterde.

Elizabeth II is op 8 september op 96-jarige leeftijd overleden. Na de dood van de koningin steeg het aantal kijkers van de Netflix-serie The crown wereldwijd aanzienlijk.