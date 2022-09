‘Miljaar, wa ne coureur’: Belgische team door het dolle heen

Remco Evenepoel was uiteraard de Belgische ster van de dag, maar heel het Belgische team reed een vlekkeloze wedstrijd. Met aan de finish alleen blije gezichten.

Het was vooral Yves Lampaert, ploeggenoot van Evenepoel bij Quick Step-Alphavinyl, die de show stal toen hij net voorbije de finish Evenepoel zag. ‘Miljaar, wa ne coureur’, liet de West-Vlaming zich meteen ontvallen. ‘Wa eij nu gedoan. Mo vint toh!’, klonk het meermaals.

‘Onze tactiek is perfect uitgevoerd’, glunderde Lampaert in een eerste reactie. ‘Serry was mee in de vlucht en rijdt een beresterke koers. Echt straf van Serrytje. Daarna schoven Remco, Stan en Quinten mee in de vlucht en dat was ook perfect voor ons’, legde Lampaert uit. ‘En dan op het eind hoorden we dat Remco alleen weg was. Ideaal. Het enige jammere is dat we niet wisten dat we in die groep nog voor zilver konden sprinten. Anders had Wout misschien nog wel die tweede plek gepakt. Dat was ook mooi geweest.’

Van Aert: ‘Superdag’

Wout van Aert persifleerde net na de finish een inmiddels beruchte verspreking van oud-wereldkampioen Johan Museeuw. ‘Is Rempo Evekoel door het ijs gezak? Neen’, klonk de felicitatie van Van Aert. De Jumbo-renner strandde zelf op de vierde plek en greep dus net naast een medaille. ‘We hebben een fantastische koers gereden. Op voorhand kan je wel de tactiek bepalen, maar als het dan uitpakt zoals gedacht, is dat fantastisch’, vertelde Van Aert bij Sporza over de wedstrijd van de Belgen. ‘Het was heel gevaarlijk voor de rest toen Remco en die groep wegreden, voor de ploeg was dat een goede situatie. Ook voor mij. Ik zit door die sterke mannen voor mij in een zetel achteraan het peloton. Toen de alarmbellen afgingen omdat Remco dezelfde voorsprong bleef houden, wist ik dat hij weer een superdag had.’

Er heerste in het peloton wel onduidelijkheid door het gebrek aan oortjes. ‘Dat Remco alleen voorop reed, wisten we bij het ingaan van de laatste ronde. Toen wisten we dat de winstkansen heel groot waren. Zonder die oortjes is het een drama’, stelt Van Aert. ‘Ik kom blijkbaar als vierde over de finish, maar ik zou niet kunnen zeggen of ik aan het sprinten was voor de tiende, vijftiende, of tweede plaats. Dat is niet meer van deze tijd. Mijn ploegmaat Christophe Laporte zei dat hij blijkbaar tweede werd. Maar dat is een andere discussie. Jammer, want ik had de benen om samen met Remco op het podium te kruipen.’

Hermans: ‘Je weet wat je moet doen’

‘Ongelofelijk, hé’, steekt ook Quinten Hermans zijn verbazing niet weg. ‘Remco zei meteen dat hij fantastisch was. Dan weet je wat je moet doen hé.’ Hermans schoof samen met Remco Evenepoel en Stan Dewulf weg met een heel grote groep, wat de koers uiteindelijk in een beslissende plooi legde. ‘We kwamen in een situatie terecht die vooraf een beetje voorspelbaar was. De Fransen openden de koers snel en wij moesten mee zijn. Pieter Serry zat nog voorop en zo zaten we uiteindelijk met de helft van de ploeg mee voorin.’

Serry: ‘We gaan het kot afbreken’

Pieter Serry greep in Wollongong op zijn manier revanche voor zijn coronabesmetting in de Vuelta. Hij zette Evenepoel en de Belgen in een zetel in de eerste koershelft en zette zich vervolgens ook nog eens op kop voor de nieuwe wereldkampioen in de finale. ‘Ik heb denk ik wel getoond dat ik mijn plekje verdiende. Remco die het dik afmaakt, dat wordt een dik feestje. Ik heb er al eentje moeten missen, nu gaan we echt het kot afbreken, ik meen het. Zo een kampioen. Wat een seizoen voor hem. Ik ben zo blij voor Remco.’

Dewulf: ‘Direct prijs’

Stan Dewulf sprong op het juiste moment mee en belandde zo samen met Evenepoel en Serry in de kopgroep. Daar kon hij zijn werk doen en mee de rode loper uitrollen voor de Aerokogel van Schepdaal. ‘Mijn eerste WK en direct prijs. Ik maak hier iets unieks mee en ben erg blij om erbij te zijn. In de media lag ik misschien een beetje in balans met Teuns vooraf, maar ik denk wel dat ik heb bewezen dat ik het waard was om hier te zijn. Als ze mij volgend jaar opnieuw vragen, ga ik zeker geen twee keer twijfelen.’

Alaphilippe: ‘Sterkste wint’

Julian Alaphilippe volgt zichzelf niet op als wereldkampioen, maar de Fransman was bijzonder opgetogen voor Remco Evenepoel, zijn ploegmaat bij Quick-Step Alpha Vinyl. ‘Het was een vreemde koers, maar hij is er voor gegaan en de sterkste wint op het eind. Hij verdient deze trui, na al een buitengewoon seizoen. Ik ben blij voor hem, ik weet ook welke emoties er door je heen gaan als je die trui pakt. Echt geweldig voor hem en goed dat de trui in de ploeg blijft. Als er dan toch geen Fransman kon winnen, gunde ik het niemand meer dan Evenepoel en dat we met Laporte nog het zilver pakken en ook het podium op mogen, is ook plezant.’