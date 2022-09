Kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel glundert: ‘Hier droomde ik van, een jaar als dit ga ik nooit meer hebben’

België heeft opnieuw een wereldkampioen. Tien jaar na Philippe Gilbert is er Remco Evenepoel, die in het verre Australië de regenboogtrui veroverde na alweer een straf nummer. ‘Tijdens de laatste klim voelde ik de benen ontploffen, maar ik wist dat het bijna voorbij was’, vertelde de 22-jarige knaap in het flashinterview.

‘Dit is van een ander niveau hè. Niet te vergelijken met de junioren’, zegt Evenepoel, waarmee hij doelt op het WK dat hij vier jaar geleden bij de junioren won. ‘Het was drie uur langer, en het is een lang seizoen geweest. Ik ben superblij dat ik vandaag de benen had om dit te doen. Ik voelde snel dat ik beter was dan Alexey Lutsenko en ik wou dus alleen gaan, er was geen tijd te verspillen. Tijdens de laatste klim voelde ik de benen ontploffen, maar ik wist dat het bijna voorbij was. Mijn voorsprong werd groter en groter, dus ik ben blijven doorduwen.’

De kersverse wereldkampioen benadrukte ook het teambelang. ‘Ik denk dat we vandaag echt als een team hebben geracet. We wilden winnen, het deed er niet toe hoe we het deden. Mijn kans was om vroeg te gaan, Wout zijn kans was om te volgen en dan te sprinten. De aanval heeft het vandaag gehaald. Ik denk dat we dit echt verdienen.’

‘Het is geweldig. Wel jammer dat het WK volgend jaar al in augustus is. Het wordt een van de kortste jaren als wereldkampioen, maar dat kan me niet schelen’, vertelde Evenepoel nog. ‘Ik heb hiervan gedroomd. Ik heb dit jaar alles gewonnen dat ik kon winnen: een monument, een grote ronde en het WK. Een beter seizoen als dit ga ik nooit hebben. Groot feest nu? Ik denk niet dat ik vanavond mijn bed ga zien!’