Remco Evenepoel is wereldkampioen. Na zijn triomf in de Vuelta reed de 22-jarige alleskunner nagenoeg de perfecte koers in Wollongong. Met een demarrage op het perfecte moment.

Samen met Quinten Hermans en Stan Dewulf meegaan in een grote groep op zoek naar de vlucht van de dag met Pieter Serry, op 35 kilometer van de streep vol gas geven samen met Alexey Lutsenko en de Kazach dan lossen in de voorlaatste ronde: Evenepoel reed de perfecte wedstrijd. En in deze actie zat alles perfect gebald.