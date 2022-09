Italiaanse stembureaus zijn open

Om 7 uur zijn in Italië de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. De winst lijkt weggelegd voor rechtse coalitie met het Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) van Giorgia Meloni, dat zijn wortels in het neofascisme heeft, het extreemrechtse Lega van Matteo Salvini en het conservatieve Forza Italia van Silvio Berlusconi. Exitpolls volgen pas na 23 uur, de eerste uitslagen in de loop van de nacht.

Opiniepeilingen mogen in Italië al een tweetal weken niet meer worden gehouden, maar de drie partijen zouden samen een absolute meerderheid kunnen halen. Het FdI van Meloni zou in die coalitie afgetekend de grootste zijn, wat van de 45-jarige Romeinse de topfavoriet maakt om de volgende Italiaanse premier te worden.

Door de achtergrond van het FdI en Meloni, die zich er tijdens de verkiezingscampagne voor behoedde geen al te extreme standpunten in te nemen, en haar partnerkeuze, zijn de ogen van heel Europa zondag op Italië gericht.

De grootste uitdager van Meloni, Salvini en Berlusconi is oud-premier Enrico Letta, die met zijn Democratische Partij en een aantal kleinere partijen geen links alternatief lijkt te hebben gevormd dat een bedreiging kan vormen voor Meloni en co. De Vijfsterrenbeweging zou dan weer de helft van haar kiezers verloren zijn sinds de vorige stembusgang in 2018. De partij lag deze zomer aan de basis van de val van de brede regering van voormalig ECB-voorzitter Mario Draghi, die tot deze vervroegde verkiezingen leidde.

De kiesbureaus sluiten vanavond om 23 uur. De eerste exitpolls worden meteen daarna verwacht, de eerste officiële resultaten in de loop van de komende nacht.