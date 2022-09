Rampnacht voor Van der Poel: tot 4 uur op het politiekantoor na incident in hotel, opgave na 30 km

Het WK is voor Mathieu van der Poel uitgedraaid op een regelrechte ramp. De Nederlandse schaduwfavoriet zat tot 4 uur ’s nachts op het lokale politiekantoor na een incident met luidruchtige kinderen in zijn hotel. ‘Ze bleven bonken op mijn deur’, aldus Van der Poel. ‘Toen heb ik niet zo vriendelijk gezegd dat ze ermee moesten stoppen.’ Na 30 kilometer gaf de Nederlander er de brui aan. De zaak krijgt een staartje: Van der Poel moet dinsdag voor de rechtbank verschijnen.

‘Ik lag er vroeg in’, opende Van der Poel zijn relaas voor de microfoons van Sporza. ‘Maar telkens werd ik verstoord in mijn slaap.’ De Nederlander verklaarde dat er veel lawaai werd gemaakt op de gang van zijn hotel. De oorzaak waren spelende kinderen die volgens hem ook meermaals op de deur van zijn hotelkamer kwamen kloppen. ‘Toen dat bleef duren heb ik niet zo vriendelijk gezegd dat ze daarmee moesten stoppen’, aldus Van der Poel. ‘Toen ben ik meegenomen naar het politiekantoor. Kennelijk zijn ze hier heel strikt.’

Meisjes geduwd?

Een understatement. Een paar uur na de start van het WK kwam de New South Wales Police naar buiten met een persbericht, opgetekend door VeloNews. ‘Rond 22.40 uur zou er zich in The Grand Parade Hotel een verbaal incident hebben afgespeeld tussen een man en twee tienermeisjes van 13 en 14 jaar. De man zou beide tieners een duw gegeven hebben, waarna een van hen op de grond viel en een tegen de muur terechtkwam met een kleine schram op haar elleboog tot gevolg. Het management van het hotel werd op de hoogte gebracht, waarna de politie langskwam en de man werd gearresteerd.’

Paspoort ingetrokken (tot eind oktober?)

Van der Poel mocht na een lange nacht pas rond 4u terugkeren naar zijn hotelkamer. ‘De man werd aangeklaagd voor beide gevallen en wordt dinsdag voor de rechtbank verwacht’, aldus nog het persbericht. Het paspoort van de Nederlander werd meteen ingetrokken. Volgens Australische media zou Van der Poel dat pas eind oktober terugkrijgen, een standaardprocedure in het land.

Nederlands bond maakt slechte beurt

De hele case doet wel vragen oproepen bij de rol van de Nederlandse wielerbond. Deze had zijn huiswerk rijkelijk laat gemaakt waardoor Van der Poel en de rest van de selectie in dit bewuste hotel - op een gang met andere gasten - waren beland. Een hotel in Syndey, nota bene, op een stevige afstand van het WK-parcours in Wollongong. Van der Poel hoopt nu zo snel mogelijk het land te kunnen verlaten.

Pijnlijk extra weetje: de Nederlander was via First Class - een duurdere schaal dan Business Class - naar Australië gevlogen. Een exacte prijs hiervoor wou niemand geven, maar het mag aangenomen worden dat dit minstens 20.000 euro heeft gekost. Een stevig prijskaartje voor een tegenvallende Mixed Relay, dertig kilometer tijdens de wegrit en een nacht bij de politie.