Minister Van Quickenborne vanop onderduikadres: ‘Voelt alsof ik opnieuw in lockdown zit’

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft zaterdagavond via videocall de meer dan duizend aanwezigen op ‘Feesten met de burgemeester’ toegesproken. Hij deed dat vanuit zijn onderduikadres waar hij met zijn vrouw en kinderen verblijft.

Van Quickenborne vertelde de gasten op het evenement in Kortrijk Xpo dat de voorbije 48 uur een rollercoaster zijn geweest voor hem en zijn gezin. Donderdag, zo zei hij, kreeg hij telefoon van de federaal procureur, Frederic Van Leeuwen, die hem vertelde over de ernstige bedreiging tegen zijn persoon, in de vorm van ontvoeringsplannen.

Daarop hebben de veiligheidsdiensten volgens de minister fantastisch werk geleverd. Hij vroeg de zaal ook een daverend applaus voor alle politiemensen en veiligheidsdiensten.

‘We blijven onder verhoogde beveiliging. Daarom zijn we er vanavond niet bij. Even heb ik getwijfeld om het feest af te lassen. Maar dan geven we toe aan de drugsmaffia.’

De minister van Justitie, die in ‘lockdown’ is, zei dat iedereen zich moest amuseren. ‘Pak elkaar eens goed vast’, klonk het in de videocall die u hieronder kunt bekijken.

Kalasjnikov gevonden

Pas afgelopen donderdag had het federaal parket zelf informatie binnengekregen over bedreigingen tegen Van Quickenborne. Er werd meteen een gerechtelijk onderzoek opgestart onder leiding van een onderzoeksrechter in West-Vlaanderen.Omdat het om een ernstige dreiging ging, met vrij concrete plannen van drugscriminelen om de minister te ontvoeren, werden er extra veiligheidsmaatregelen genomen door het nationaal crisiscentrum. De bewaking van de minister werd opgevoerd.

Diezelfde avond nog merkte een politiepatrouille een verdachte wagen op in de straat waar Van Quickenborne woont. Het ging om een auto met Nederlandse nummerplaat. Toen de inzittenden merkten dat ze ontdekt waren, vertrokken ze weer met de auto. In hun vlucht lieten ze een tweede auto, waarmee ze ook naar Kortrijk waren gekomen, achter op de oprit van buren van de minister, zo’n 100 meter verderop.

De buurvrouw ontdekte het achtergelaten voertuig pas de vrijdagochtend voor haar garagepoort en belde de politie. De auto, een Renault Clio met Nederlandse nummerplaat, bleek gestolen in Nederland. In de achtergelaten wagen vond de politie een kalasjnikov.