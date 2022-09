Vlaamse begrotingsonderhandelingen opgeschort nadat minister Crevits onwel is geworden

De Vlaamse onderhandelingen over de begroting zijn zaterdagavond stopgezet omdat minister Hilde Crevits (CD&V) onwel is geworden. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is ze voor controle naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA).

Zaterdagavond zullen de onderhandelingen niet meer worden hervat. Er is nog geen akkoord over de Vlaamse begroting.

Vrijdagwaren in de eerste overlegronde alle moeilijke thema’s de revue gepasseerd en alle ­veto’s werden uitge­sproken, maar het was nog wachten op een compromisvoorstel van minister-president Jan Jambon (N-VA). Ten laatste tegen maandag moeten de knopen worden­ doorgehakt, zodat Jambon zijn Septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams Parlement.

CD&V wil scoren op welzijn

De CD&V-partijtop had donderdag onder impuls van voorzitter Sammy Mahdi alvast Vlaams viceminister-president Hilde Crevits de opdracht gegeven het spel hard te spelen, zowel voor het optrek­ken van de kinderbijslag en voor extra middelen voor de kinderopvang als voor het verlagen van de energiefactuur.

Die strijdvaardige houding van CD&V vergemakkelijkt Jambons taak niet. Terwijl de N-VA al weken de verwachtingen van de burgers uit budgettaire overwegingen probeert te temperen, duwt CD&V juist extra op het gaspedaal.

Na het blunderparcours van ex-minister Wouter Beke willen de christendemocraten koste wat het kost punten scoren op het thema welzijn. De partij benadrukt al weken dat de kinderbijslag weer moet stijgen met de index, ook al draaide Beke dat vorig jaar nog terug naar één procent. De partij eist ook dat de Vlaamse regering met extra budget over de brug komt voor de kinderopvang, waar het al weken alle hens aan dek is.

De partij schiet tegelijk met scherp richting N-VA-minister van Energie Zuhal Demir. Mahdi benadrukte donderdag in Villa politica opnieuw dat de Vlaamse regering de energiefactuur rechtstreeks moet verlichten door heffingen te schrappen. Het kabinet-Demir heeft daar weinig oren naar en ziet dat als een vestzak-broekzakoperatie: uiteindelijk betaalt de Vlaamse belastingbetaler dat toch.

De relatie tussen beide coalitiepartners is nog altijd onderkoeld door het stikstofdossier. CD&V wil het debat over de stikstofnormen voor landbouwbedrijven weer openbeuken, maar daar wil de N-VA niet van weten. Integendeel, Demir pookte deze week de ruzie met de Boerenbond nog wat op.

Liberale trofee?

Ook de liberalen proberen in stilte hun trofeeën binnen te halen. Zij zijn, net als de N-VA, grote pleitbezorgers van een uitbreiding van de jobbonus om de gezinnen te ondersteunen. Wie vandaag minder dan 1.800 euro bruto verdient, krijgt 600 euro extra. Dat bedrag neemt af tot 2.500 euro bruto, waarna het op nul komt. Open VLD wil het bedrag optrekken en de groep die het geniet, uitbreiden.

Viceminister-president Bart ­Somers (Open VLD) liet vrijdag opnieuw verstaan dat de Vlaamse regering ‘niet moet oppotten nu het crisis is’. Maar minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) zei net het omgekeerde: ‘We mogen nu niet zomaar de sprint aantrekken als we niet weten hoe lang de crisis zal duren.’