Dreigementen van de drugsmaffia neem je beter serieus, dat hebben de publieke moorden in Nederland geleerd

De Nederlandse advocaat Derk Wiersum was in september 2019 op weg naar zijn auto toen hij op straat werd doodgeschoten door twee huurmoordenaars. Wiersum was de raadsman van de kroongetuige tegen de Amsterdamse drugskoning Ridouan Taghi. De boodschap was duidelijk: de drugsmaffia beperkt zich niet langer tot afrekeningen binnen het milieu. Gaat het in België dezelfde kant op?