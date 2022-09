Jazzlegende Pharoah Sanders is niet meer

Saxgrootheid Pharoah Sanders is zaterdag in Los Angeles op 81-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn platenfirma meegedeeld. Hij was een van de wegbereiders van de spirituele jazz.

Niemand kon zulke indrukwekkende oerkreten uit een tenorsax halen als Pharoah Sanders. Dat talent was ook John Coltrane niet ontgaan, en hij rekruteerde in 1965 de toen piepjonge Farrell Sanders – de bijnaam Pharoah heeft hij ooit van Sun Ra gekregen – voor zijn allerlaatste band, die erg agressieve freejazz speelde, met een spirituele inslag.

Velen zagen in Sanders toen de opvolger van John Coltrane. Albert Ayler, nog zo’n icoon van de avantgardejazz, zei ooit: ‘Coltrane was de vader, Pharoah Sanders was de zoon, en ik ben de heilige geest.’ Sanders speelde mee op enkele van Coltranes laatste platen, waaronder Ascension, Live at the Village Vanguard again en het pas vorig jaar uitgebrachte A love supreme, live in Seattle.

Na de dood van Coltrane maakte Sanders met diens weduwe Alice Coltrane enkele platen (zoals Ptah, the El Daoud) die gelden als prototypes van spirituele jazz. Spiritualiteit is ook altijd van groot belang geweest voor Sanders zelf, zeker op zijn eerste platen onder eigen naam, Tauhid en Karma, met daarop ‘The creator has a master plan’, een nummer dat zowaar de allure van een hit kreeg. Hij speelde (en zong) het op zowat elk concert, en het is intussen ook vaak gecoverd, recent nog door rapper R.A.P. Ferreira. Ook bij zijn laatste optredens in ons land bracht hij dat succesnummer, op Gent Jazz in 2018 en een jaar later op Jazz Middelheim. Ondanks al het succes dat hij toen oogstte, was Sanders nog maar een schim van zichzelf.

Sanders op Gent Jazz in 2018. Foto: Brecht Van Maele

Toch maakte hij vorig jaar met de Britse producer Floating Points nog een veelgeprezen plaat die ook in deze krant de eindejaarslijstjes haalde.

Voor veel muzikanten, ook buiten de jazz, was Pharoah Sanders (met zijn grijze baard een imposante verschijning) een grote inspiratiebron. Samen met John Coltrane is hij een van de grote voorbeelden voor al wie vandaag spiritueel getinte jazz speelt. In zijn beste dagen kon hij op zijn sax forse, scherpe, soms zelfs dierlijke klanken produceren, die gloeiden van intensiteit en passie. Kamasi Washington is een van zijn bekendste muzikale erfgenamen.