Witte Huis veroordeelt uitspraak rechtbank Arizona over abortus

Het Witte Huis heeft de ‘potentieel catastrofale en gevaarlijke’ beslissing van de staat Arizona omtrent abortus met klem veroordeeld. De conservatieve staat kan mogelijk een verbod op bijna alle abortussen, dat dateert uit 1901, handhaven.

‘Als dit besluit wordt gehandhaafd, kunnen gezondheidswerkers tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen voor het vervullen van hun zorgplicht, overlevenden van verkrachting en incest zouden worden gedwongen de kinderen van hun aanvallers te baren en zwangere vrouwen met gezondheidsproblemen zouden vreselijke risico’s lopen’, zei woordvoerster Karine Jean-Pierre in een verklaring.

Na de bekende Roe v. Wade-uitspraak van het Amerikaans Hooggerechtshof uit 1973, die vrouwen in de Verenigde Staten het grondwettelijke recht op abortus gaf, was de wet uit 1901 - nog voor vrouwen in de VS stemrecht hadden - in Arizona opgeschort. Die wet legt een celstraf op van twee tot vijf jaar voor wie abortus aanbiedt. Rechter Kelly Johnson besliste vrijdag dat het verbod kon worden gehandhaafd, maar over de exacte voorwaarden heerst nog onduidelijkheid. Mogelijk betekent het wel dat abortus in Arizona alleen nog kan als dat noodzakelijk is om het leven van de moeder te redden.

In juni maakte Amerika’s hoogste rechtbank een einde aan Roe v. Wade. Individuele staten kunnen sindsdien weer hun eigen abortuswetgeving bepalen. Verschillende conservatieve Amerikaanse staten hebben na de uitspraak van het Hooggerechtshof abortus geheel of gedeeltelijk verboden.