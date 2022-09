Vliegtuig mist landingsbaan in Montpellier en komt in meer terecht

De luchthaven van het Franse Montpellier is zaterdag voor onbepaalde duur gesloten. Een cargovliegtuig werd in de nacht van vrijdag op zaterdag van de landingsbaan geblazen en kwam met de neus in een nabijgelegen meer terecht.

De luchthaven is tot nader orde gesloten. ‘Zolang dit vliegtuig op de startbaan staat en het onderzoek niet is afgerond, zullen we de luchthaven niet heropenen. Na de verwijdering van het vliegtuig zal ook de landingsbaan zorgvuldig worden gediagnosticeerd’, aldus de luchthaven.

Bij het incident vielen geen gewonden, maar er wordt wel een onderzoek gestart om te achterhalen wat er precies gebeurd is.

❌✈️ Cette nuit un avion de fret en phase d’atterrissage à l’aéroport de #Montpellier est sorti de la piste.

Pas de blessé.

⚠️ L’aéroport de Montpellier @MPLaeroport est fermé pour une durée indéterminée aux vols commerciaux et aux vols de fret.

ℹ️ Communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/jej7aVd2Wl — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) September 24, 2022