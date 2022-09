Russen willen hun land uit voor de mobilisatie een feit is

De Russische president Vladimir Poetin wil ongeveer 300.000 van zijn landgenoten mobiliseren voor de oorlog in Oekraïne, meldde hij eerder deze week. De reactie is dat veel mogelijk getroffen Russen hun land uit willen.

Meteen na de speech van Poetin waarin hij het nieuws over de mobilisatie bekendmaakte, werden veel vluchten vanuit Rusland naar buitenlandse steden geboekt. Istanbul, Dubai, Ankara, Antalya, Belgrado en Yerevan waren bij de populairste bestemmingen.

De vluchten waren en zijn duur, maar dat hield de mogelijk getroffen Russen niet tegen. Het blijft onduidelijk of Russen aan de grens kunnen worden tegengehouden. Eerder deze week al verhoogde het Russische parlement de straffen voor mensen die niet ingingen op hun ‘uitnodiging’ om zich bij het leger te voegen.

Luchtvaartmaatschappijen doen intussen goede zaken. De vluchten zitten vol, Turkish Airlines heeft de voorbije dagen extra vluchten ingelegd vanuit Moskou, net als Pegasus, een andere Turkse luchtvaartmaatschappij.

Europese Raad wil mensen opvangen

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, wil dat de Europese Unie Russen die de gedeeltelijke mobilisatie ontvluchten, opvangt. Dat heeft hij gezegd in een interview met Politico. Hoe de Unie met de vluchtende Russen moet omgaan, zal maandag worden besproken op een ontmoeting van EU-ambassadeurs.

Michel verklaarde dat de Europese Unie zich moet ‘openstellen voor degenen die niet door het Kremlin voor de kar gespannen willen worden’. ‘Ik ben van mening dat de EU degenen die vluchten wegens hun politieke overtuigingen, moet opvangen. Als er in Rusland mensen in gevaar zijn omdat ze de gekke beslissing van het Kremlin om de oorlog in Oekraïne te starten, niet willen volgen, dan moeten we dat in overweging nemen’, zei Michel.

Maandag steken de EU-ambassadeurs de koppen bijeen over hoe er met de problematiek van vluchtende Russen dient te worden omgegaan. Sommige Baltische landen vrezen namelijk dat er op die manier ook pro-Russische krachten de EU kunnen binnendringen. Finland besloot vrijdag nog om de grenzen voor Russische toeristen te sluiten, nadat het aantal Russen dat de grens overstak de afgelopen week was verdubbeld.

‘Niet hysterisch reageren’

De woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin heeft het publiek opgeroepen niet hysterisch te reageren op de mobilisatie van reservisten voor het conflict in Oekraïne.

Sinds de bekendmaking van de beslissing werden in Rusland al diverse manifestaties tegen de oorlog gehouden. Er heerst grote paniek bij de Russische mannen.

‘We kunnen begrijpen dat in de eerste uren na de aankondiging, en zelfs de eerste dag, er een hysterische reactie was, emotioneel zelfs, omdat er op dat moment te weinig informatie bekend was over wat er stond te gebeuren’, klonk het vrijdag. ‘Sindsdien heeft de overheid meer informatie verspreid en zelfs telefoonlijnen in gebruik genomen waar mensen terecht konden met vragen.’

Maar de protesten in Rusland blijven. De Russische burgerrechtenorganisatie OVD-Info meldt dat in 38 steden in totaal 1.386 mensen zijn opgepakt. Vooral in Sint-Petersburg en Moskou ligt het aantal aanhoudingen hoog. In beide steden zouden meer dan 500 mensen zijn opgepakt. In totaal is sprake van meer dan 1.300 arrestaties. ‘Maar het is geen massaal protest’, zegt Sergej Soemlenni, een doctor politieke wetenschappen in Het Nieuwsblad. ‘Het gaat om een paar duizenden mensen in Moskou en Sint-Petersburg, en kleine groepjes die zich spontaan kwaad maken op straat op een klein aantal andere plekken in het land.’