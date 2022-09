Op de familiedag van Vlaams Belang in Bobbejaanland haalde voorzitter Tom Van Grieken uit naar de ‘ondoordachte sancties’ tegen Rusland ‘waardoor onze mensen in de problemen komen’. Nochtans stemde de partij zelf mee voor de sancties in het Europees Parlement.

Op een uitgeregende, maar drukbezochte familiedag richtte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zich in de theaterzaal van Bobbejaanland tot alle Vlaamse regeringspartijen. ‘Als we vandaag in een energiecrisis ...