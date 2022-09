Het publiek van de Laver Cup keek vrijdagavond reikhalzend uit naar de afscheidswedstrijd van Roger Federer. De avond werd even verstoord door een actie van een klimaatactivist die zichzelf in brand stak, maar dat was gauw vergeten toen een geëmotioneerde Federer de 17.000 toeschouwers in Londen uitgebreid bedankte. Zij trakteerden de Zwitser op een staande ovatie.