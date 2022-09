Jarige Zoë Backstedt demonstreert bij meisjes junioren op WK wielrennen

De Britse Zoë Backstedt heeft op haar achttiende verjaardag zichzelf opgevolgd als wereldkampioene op de weg bij de juniores. De dochter van ex-Roubaix-winnaar Magnus Backstedt reed van bij de eerste beklimming van Mount Pleasant weg en werd nooit nog teruggezien.

Zoë Backstedt fietst duidelijk in een andere categorie dan haar concurrentes. De Britse, volgend jaar fulltime prof bij EF Education, is zowat in alle onderdelen van het fietsen outstanding. Op de weg, op de piste maar zeker ook in het veld, een stiel die ze kwam leren bij het Acrog-team van Jef Robert.

De in Wales woonachtige Backstedt liet er ook in Wollongong geen gras over groeien. Van in ronde 1 reed ze weg van haar concurrentes om er een heuse demonstratie van te maken. Op Backstedt stond andermaal geen maat.

Achter de imposante rug van de Britse ontspon er zich een mooie strijd om de overige medailles. Met onze landgenote Fleur Moors in een hoofdrol. De Limburgse begon pas tijdens de coronacrisis met wielrennen nadat de trainingen van haar handbalclub geannuleerd werden. Om toch maar bezig te blijven, ging ze fietsen en deed dat zo goed dat ze besloot de overstap naar de fiets te maken.

Een juiste keuze, zo bleek. Moors was op het lastige parcours in Geelong met voorsprong de sterkste landgenote en mengde zich voluit in de strijd om zilver en brons. Ze panikeerde niet toen in de slotronde een aantal rensters wegreden uit het uitgedunde peloton waar ook de overige Belgische meisjes nog in resideerden. Alles zou gespeeld worden tijdens de vierde beklimming van Mount Pleasant. Daarin toonde de Française Rayer zich de sterkste. Zij dichtte de kloof met de Nederlandse Vinke en klopte haar in de spurt om het zilver.

Moors en Van Sinaey maakten nog deel uit van het peloton dat spurtte om plaats vier maar strandden op een verdienstelijke ereplaats: Van Sinaey spurtte naar de negende plaats, Moors eindigde op een twaalfde plaats. Linthoudt en Jooris maakten deel uit van een tweede pelotonnetje en haalden beiden nog de top twintig. Collectief de beste prestatie ooit van onze landgenotes.