Van Quickenborne over dreiging: ‘Criminelen voelen zich terecht in het nauw gedreven’

Minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reageert in een bericht op Facebook strijdvaardig na de ernstige dreiging tegen zijn persoon. ‘Mijn eerste bezorgdheid gaat uit naar mijn vrouw en kinderen. Zij hebben hier niet voor gekozen, maar moeten er wel mee de gevolgen van dragen.’

Minister Van Quickenborne werd onder verhoogde beveiliging geplaatst nadat drugscriminelen plannen gemaakt zouden hebben om hem te ontvoeren. Hij zal de komende dagen niet deelnemen aan geplande activiteiten. ‘Mijn familie en ik zijn veilig en in goede handen’, laat Van Quickenborne weten. ‘We kunnen in ons land rekenen op heel competente mensen die dag en nacht in de weer zijn om onze veiligheid te garanderen. Dat hebben ze ook nu weer zeer goed gedaan.’

Van Quickenborne noemt de verhoogde beveiliging ‘niet angenaam, maar wel begrijpelijk’. ‘Als vader gaat mijn eerste bezorgdheid op dit moment uit naar mijn vrouw en kinderen. Zij hebben hier niet voor gekozen, maar moeten er wel mee de gevolgen van dragen. Elke ouder zal begrijpen dat dit zwaar om dragen is.’

‘De mensen die hierachter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen’, stelt de minister. ‘Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden. De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger.’

‘In onze democratische rechtsstaat zullen we nooit plooien voor geweld’, besluit Van Quickenborne.