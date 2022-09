Iraanse geheime dienst beweert bomaanslagen tijdens protesten te hebben verijdeld

De Iraanse geheime dienst heeft naar eigen zeggen tijdens de recente betogingen meerdere bomaanslagen verijdeld. De aanslagen zouden gepland geweest zijn door aanhangers van de monarchie en leden van de Volksmoedjahedien in de stad Tabriz in het noordwesten van het land, schrijft het Iraanse persagentschap Mehr.

Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag zouden er volgens nog onbevestigde berichten op verschillende plaatsen in het land demonstraties hebben plaatsgevonden.

Aanleiding voor het protest is de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. De zedenpolitie pakte haar ongeveer een week geleden op omdat ze de strenge islamitische kledingvoorschriften geschonden zou hebben. Wat er na haar arrestatie precies met Amini gebeurd is, is onduidelijk. In ieder geval belandde ze in een coma en stierf ze vorige week vrijdag in een ziekenhuis. Sindsdien demonstreren honderdduizenden Iraniërs - hoofdzakelijk vrouwen - tegen de repressieve koers van de regering.

De verdachten van de geplande aanslagen werden opgepakt.