Rechter laat Arizona toe abortusverbod uit 1901 weer in te voeren

De Amerikaanse deelstaat Arizona kan een verbod op bijna alle abortussen, dat dateert uit 1901, opleggen. Dat heeft een rechter in de deelstaat vrijdag beslist. Verwacht wordt dat abortus-voorstanders tegen die uitspraak in beroep zullen gaan. Dat melden Amerikaanse media.

Na de bekende Roe v. Wade-uitspraak van het Amerikaans Hooggerechtshof uit 1973, die vrouwen in de Verenigde Staten het grondwettelijke recht op abortus gaf, was de wet uit 1901 opgeschort. Die wet legt een celstraf op van 2 tot 5 jaar voor wie abortus aanbiedt.

In juni maakte Amerika’s hoogste rechtbank echter een einde aan Roe v. Wade. Individuele staten kunnen sindsdien weer hun eigen abortuswetgeving bepalen. Na de uitspraak van vrijdag betekent dat in Arizona dat abortus enkel nog kan als dat noodzakelijk is om het leven van de moeder te redden.

Een reeks Democratische groeperingen uitten al kritiek op de beslissing, en de Democratische kandidaat voor het gouverneurschap in de staat, Katie Hobbs zei ‘woedend en verslagen’ te zijn. ‘Deze vreselijke wet verbiedt abortus in Arizona - zonder uitzonderingen voor verkrachting of incest - en brengt de fundamentele vrijheid van vrouwen om hun eigen beslissingen over gezondheidszorg te nemen in gevaar. ... Meer nog, deze wet maakt gevangenisstraf mogelijk voor wie abortus aanbiedt.’

Bij de presidentsverkiezingen van 2020 won huidig president Joe Biden in de staat, zij het met een krappe meerderheid van niet meer dan 11.000 stemmen. CNN wijst erop dat grotere aantallen vrouwelijke, Democratische kiezers daartoe aangezet zullen worden om later dit jaar te gaan stemmen in deze fel bevochten staat.