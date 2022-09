Een hele week regen op komst

Het weekend dient zich bewolkt en regenachtig aan, en volgende week volgt er geen beterschap.

Na nog enkele mooie nazomerdagen lijkt de herfst nu echt in het land: zaterdag wordt zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen. Het westen krijgt de meest intense regen te verwerken, bij maxima die wel nog kunnen oplopen tot 17 of lokaal 18 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht is het eerst nog zwaarbewolkt met meestal lichte regen. Vervolgens wordt het droog met brede opklaringen in het westen en het centrum. Aan zee blijft er wel kans op buien. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee.

In de meeste streken zijn er zondagochtend brede opklaringen, maar aan zee is het meteen wisselend bewolkt met kans op buien. Vervolgens verschijnen er ook in het binnenland wolkenvelden en kunnen er in het westen en het centrum enkele buitjes ontstaan. De maxima liggen tussen 15 en 17 graden.

Maandag wordt het zwaarbewolkt met regen die van de kust naar het zuidoosten trekt. In het westen van het land is de neerslag opnieuw het meest intens. Aan zee stijgt het kwik nog tot 14 graden. Dinsdag wordt een vrij onstuimige dag met buien, die lokaal pittig kunnen zijn.

Ook de dagen erop staat er regen op het programma, met maxima tot rond 15 graden in het centrum.