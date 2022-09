Boeing schikt voor 200 miljoen met beurswaakhond in 737 Max-zaak

Vliegtuigbouwer Boeing heeft een schikking van 200 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission (SEC). Daarmee koopt het concern verdere vervolging wegens vermeende misleiding van beleggers af.

De voormalige topman van Boeing, Dennis Muilenburg, betaalt 1 miljoen dollar.

De SEC opende een onderzoek naar Boeing in de nasleep van de twee crashes in korte tijd met 737 Max-jets van het Amerikaanse concern. Mogelijk informeerde de vliegtuigbouwer beleggers verkeerd of onvolledig over de toestellen en de ongelukken in 2018 en 2019, die in totaal 346 levens eisten. Het is voor beursgenoteerde bedrijven verplicht koersgevoelige informatie juist en tijdig bekend te maken.

Volgens de SEC verklaarden Boeing en Muilenburg na de ongelukken ten onrechte dat er niets mis was met de veiligheid van de 737 Max. Maar uiteindelijk kwam boven water dat haperende sensoren van een veiligheidssysteem een grote rol speelden bij de crashes. In plaats van 737 Max-toestellen te behoeden voor een te steile stijgingsgraad, drukte dit zogeheten Mcas-systeem de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden.

‘Na de eerste crash wisten Boeing en Mulenburg dat Mcas een veiligheidsprobleem vormde, maar toch bleven ze het publiek verzekeren dat de 737 Max ‘even veilig is als elk ander vliegtuig’, aldus de SEC in een persbericht. ‘Later, na het tweede ongeval, verzekerden Boeing en Muilenburg het publiek dat er geen ontsporingen of tekortkomingen waren geweest in het certificeringsproces van Mcas, hoewel zij op de hoogte waren van informatie die op het tegendeel wees.’

Nabestaanden

Boeing betaalde bij een eerdere schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie 2,5 miljard dollar wegens het misleiden van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Daarvan ging een half miljard naar nabestaanden van de slachtoffers van de crashes en 1,8 miljard dollar naar vliegmaatschappijen die hun 737 Max-toestellen 20 maanden aan de grond moesten houden

Boeing en de Amerikaan Muilenburg erkennen met het betalen van de miljoenen dollars aan de SEC geen schuld, maar ontkennen ook niets. De SEC zet een fonds op om benadeelde beleggers te compenseren.