Hongarije en Italië bikkelen om Final Four in Nations League, Engeland degradeert naar B-divisie

Hongarije en Italië bikkelen maandag op de zesde en laatste speeldag van groep 3 in de A-divisie van de Nations League in een onderlinge ontmoeting in Boedapest om groepswinst en plaatsing voor de Final Four, terwijl Engeland met nog één speeldag te gaan degradeert naar de B-divisie.

Hongarije triomfeerde vrijdagavond tijdens de voorlaatste speelronde in en tegen Duitsland met 0-1. De Hongaarse aanvoerder Adam Szalai (17.) legde de Red Bull Arena in Leipzig al vroeg het zwijgen op met een hakbal. De bezoekers doken met die bonus de kleedkamers in en hielden na de pauze, ondanks meer dan 70% balbezit voor de Mannschaft, enigszins verrassend stand. Voor de Duitsers was het de eerste nederlaag onder bondscoach Hansi Flick.

Tegelijkertijd vormde San Siro het toneel voor de kraker tussen Italië en Engeland, een heruitgave van de EK-finale van vorig jaar. De Three Lions gingen met 1-0 onderuit, waardoor de degradatie naar een niveau lager onvermijdelijk geworden is.

Na een slordige eerste helft bleef de brilscore aan het rustsignaal op het bord in Milaan. De onderbreking bracht aanvankelijk geen beterschap, met nauwelijks doelpogingen. Met nog een kwartwedstrijd te gaan ontbond Giacomo Raspadori (68.) echter plots zijn duivels door met een klasseflits de bal in de verste hoek weg te leggen. Een kwartier voor tijd vond Harry Kane in zijn zoektocht naar de gelijkmaker tot twee keer toe Gianluigi Donnarumma op zijn weg en een afgeweken voorzet van Federico Dimarco strandde in de slotminuten nog op de paal namens de Squadra Azzurri.

Hongarije voert de poule aan met 10 punten, voor Italië (8 ptn.). Duitsland (6 ptn.) volgt als derde, voor het teleurstellende Engeland, dat vooralsnog amper 2 punten kon sprokkelen. De hekkensluiter mag in de afsluitende affiche voor eigen volk tegen Duitsland de eer proberen te redden. Duitsland is kansloos voor een stek in de Final Four, maar blijft wel zeker in de hoogste divisie.