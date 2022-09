Premier De Croo spreekt VN toe: ‘Geen ruimte voor neutraliteit in oorlog Oekraïne’

In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft premier Alexander De Croo vrijdag zwaar uitgehaald naar de Russische ‘agressie’ en ‘oorlogsmisdaden’ in Oekraïne.

De VN zijn na de Tweede Wereldoorlog opgericht om de volgende generaties ‘te behoeden voor de gesel van de oorlog’, zoals het handvest stelt. 77 jaar later, nu ‘een stichtende lidstaat als Rusland beginselen als territoriale integriteit en nationale soevereiniteit vertrappelt’ en ‘een oorlog ontketende die ons herinnert aan de donkerste uren van Europa’, wordt de organisatie uitgedaagd om haar roeping te vervullen, stelde De Croo.

‘Iedereen in deze zaal, elk land, zal op een dag gevraagd worden: Wat deed jij om dit te stoppen? Wat deed jij om de bevolking van Oekraïne te beschermen? Keek je weg, of trad je op? In dit conflict is er geen ruimte voor neutraliteit’, verklaarde De Croo. De premier liet over de Belgische positie alvast geen twijfel bestaan. Zo deden de recente dreigementen over een nucleaire oorlog ‘veel meer denken aan middeleeuwse barbaarsheid dan aan Russische grootsheid’.

LIVE. We are experiencing one of the worst security crises since WWII.



In a few moments, I will address the UN General Assembly. On the war, the energy crisis and - more than ever - the importance of international cooperation. #UNGA



— Alexander De Croo ???????? (@alexanderdecroo) September 23, 2022

De Belgische eerste minister hamerde erop dat alle ernstige misdaden in Oekraïne onderzocht en vervolgd moeten worden. ‘Er is geen ruimte voor straffeloosheid. Niet voor de slachters van Boetsja en zeker niet voor de leiders in Moskou die de beslissingen nemen en de ultieme verantwoordelijkheid dragen’.