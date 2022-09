Jonge Duivels gaan de boot in tegen Nederland: Ajax-talent maakt het verschil met twee goals

De eerste Derby der Lage Landen van het weekend heeft een 1-2 zege voor Nederland opgeleverd. Jong Oranje strafte voor de pauze de foutjes in de Belgische defensie af. Een sterk ingevallen Doku trok de Jonge Duivels na de pauze op sleeptouw, maar kreeg de scheve situatie niet meer rechtgezet.

Als de Rode Duivels zondag in Nederland met drie doelpunten verschil willen winnen om zo Oranje in extremis het ticket voor de Final 4 van de Nations League af te snoepen, dan stemden ze in de eerste helft beter niet af op de Derby der Lage Landen bij de beloften. Of misschien net wel. Om te leren uit de fouten van hun potentiële opvolgers

Defensief voetbalden de Jonge Duivels op wankele benen. De snelle en beweeglijke aanvallers bij Jong Oranje brachten de Belgische verdedigers keer op keer in de problemen. Een eerste waarschuwing van Simons vloog nog naast, nog voor het kwartier moest Vandevoordt zich een eerste keer omdraaien. Antwerpspeler Ekkelenkamp stuurde de bal diep. Brobbey reageerde sneller dan De Winter, zette Pletinckx met een grote poort - mooi en pijnlijk tegelijk - in de wind om dan het leer overhoeks voorbij Vandevoordt te schuiven: 0-1. (Lees verder onder de foto)

Net voor rust deed de Ajax-aanvaller er nog een tweede doelpuntje bij. Jong Oranje bokste een heerlijke aanval in elkaar, de Belgen stonden erbij en keken ernaar: Timber met een hakje tot bij Bakker, die de bal perfect op het hoofd van Brobbey schilderde. Tussendoor behoedde Vandevoordt voor erger.

‘De nieuwe Eden Hazard die niemand kent’ toont zich

Lichtpuntje bij de Jonge Duivels: Largie Ramazani. Jacky Mathijssen haalde de smaakmaker van UD Almeria – die al scoorde tegen Real Madrid én Sevilla – voor het eerst bij de selectie en de voormalige jeugdspeler van Anderlecht onderstreepte meteen waarom het Nederlandse VI hem omdoopte tot de 'nieuwe Eden Hazard die niemand kent'. Veel lef, snelle voetjes, een dribbelkont en de enige Belg die voor rust kon dreigen. Tot vier keer toe. Na een slalom tussen vier Oranje verdedigers kon Scherpen hem nog net van de gelijkmaker houden.

Mathijssen voerde na de pauze zes wissels door. Met vier verdedigers kwam België defensief veel minder in de problemen. Offensief liet Doku - 'uit voorzorg bij de U21 omdat hij (bij Rennes) te weinig speelminuten kreeg' - de Belgen veel beter voetballen. Hij begon op de bank, maar ontbond na zijn invalbeurt meteen zijn duivels met enkele individuele acties. In de tribunes gingen de handen al snel op elkaar. (Lees verder onder de foto)

Het is nodig ook. Om een ticketje richting Qatar te bemachtigen moet Doku de komende weken Roberto Martinez overtuigen, al zorgde dat duidelijk niet voor extra druk. Hoog vanuit de tribunes stelde de bondscoach vast dat de aanvaller van Rennes complexloos tussen de lijnen stond. Alsof hij alle zorgen van zich afschudde. Scherpen hield hem na een knappe actie – naar binnen knijpen en schieten – nog van een doelpunt, even later kroop hij dan maar in de rol van aangever: Deman gleed centraal de aansluitingstreffer binnen.

Eerste nederlaag in elf matchen

De Jonge Duivels gingen in de slotfase gretig op zoek naar een verdiende gelijkmaker. Lissens claimde in de toegevoegde tijd nog een strafschop, maar de bal ging niet op de stip. Voor de beloften is het de eerste nederlaag sinds 13 oktober 2020, toen het met 1-0 onderuit ging in Moldavië. Daarna volgden acht zeges en twee gelijke spelen.

België U21: Vandevoordt, Patris, Pletinckx, De Winter, Siquet, Vranckx, Matazo, Van Der Brempt, Vertessen, Verschaeren en Ramazani.

Nederland U21: Scherpen, Van De Ven, Van Den Berg, Geertruida, Timber, Gravenverch, Baller, Frimpong, Simons, Ekkelenkamp en Brobbey.

Vervangingen: 46’ Vandevoordt door Delanghe, 46’ Patris door Raskin, 46’ Van der Brempt door De Cuyper, 46’ Vetessen door Bakayoko, 46’ Verschaeren door Doku, 46’ Ramazani doo Deman, 46’ Geertruida door Hilgers, 61’ Gravenberch door Tavsan 61’ Brobbey door Zirkzee, 70’ Vranckx door Lissens, 70’, Matazo door Zaroury, 70’ Siquet door Samoise, 84’ Simons door Dallinga

Doelpunten: 14’ Brobbey 0-1, 44’ Brobbey 0-2, 73’ Deman 1-2