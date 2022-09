Wat eten we volgende week? Kwarktaart en ander lekkers dat niet al te zwaar op de energierekening ligt

Natuurlijk kun je met recepten de energiecrisis niet oplossen, maar ik vind het op dit moment bijna onmogelijk om niet aan aantikkende rekeningen te denken wanneer mijn kookplaat oplicht. Gelukkig schuif je van vrekkigheid snel door naar vindingrijkheid, en hebben miljoenen thuiskoks het ons al voorgedaan, met excellent resultaat. Deze week op het menu: fijne eind-september­recepten waarvoor het vuur maar even aan moet, of zelfs helemaal niet. Leg dekentjes klaar bij de keukentafel en vier de vrolijke overlevingskunst.

MAANDAG

Lekker ingepakt

Wraps vullen is zo makkelijk dat ik het soms geen koken durf te noemen, en toch: er is zo’n enorm verschil tussen een achteloos volgepropte tortilla en eentje waarin iemand liefdevol alle laagjes heeft gelegd: iets smeuïgs, iets kruidigs, iets pikants, iets knapperigs … Iets warms strekt ook tot aanbeveling, al was het maar een opgewarmd restje geroosterde groenten of gehakt. Of gebakken paddenstoelen die je in vlezige draadjes trekt en glazuurt met barbecuesaus: geniaal.

DINSDAG

Ping! de rijst is klaar

Voor wokgerechten moet één kookpit even helemaal open, maar dan gaat het ook wel heel snel vooruit, toch als je je groenten goed voorbereidt. Snijd ze in kleine stukjes en strooi er meteen daarna wat zout over, dan laten ze al vocht los en zullen ze in de pan sneller garen en bruinen: zeker voor aubergines en courgettes maakt het een beduidend verschil, ook in smakelijkheid. Voor dit Chinees geïnspireerde herfstgerecht krijgen de aubergines zelfs eerst een korte pekelbeurt en dat klinkt indrukwekkend middeleeuws, maar het is gewoon een natte manier om ze te zouten. Je krijgt er een beproefd recept bij voor luchtige rijst uit de microgolfoven, en houd die microgolf in de gaten, want hij zou zich nog kunnen ontpoppen tot de populairste van de klas: geen enkel toestel verhit met zo weinig warmteverlies.

WOENSDAG

Main character energy

Hoe kleiner je alles snijdt, hoe sneller het gaart, maar er is een reden waarom we nooit fijngeraspte groenten bakken: dat wordt namelijk een on­gedefini­eerde brij. Tenzij je er pannen­koekjes van maakt: een feest van gouden randjes! Gek eigenlijk dat aardappel-, wortel- en courgettepannenkoekjes hier nog altijd niet ingeburgerd zijn, nu steeds meer mensen zoeken naar groentebereidingen met hoofdrolpotentieel. Welke groente je ook raspt, de verwerking is altijd dezelfde: stevig zouten, het water eruit knijpen, mengen met wat bloem en ei, dan in koekjes van één lepel bakken in olie. Lekker met zure room, gerookte zalm en groene salade; of bij een granensalade vol verse kruiden.

DONDERDAG

Knapperende receptuur

Het is alsof de dalende tempera­turen een instinct in ons aanwakkeren dat ons bereid maakt om te vechten voor calorieën: eten zal brandstof leveren of het zit ertegen. Stel je voor dat ik hier nu nog met een tomatensalade zou afkomen! Maar schrijf niet meteen het hele idee van een salade af: in de herfst zijn wortels, bietjes en venkel op hun best om rauw te charmeren en vormen ze een stevige basis voor een maaltijdsalade met noten, pitten, fetakaas/halloumi/olijven, en een dressing die wat zoeter of kruidiger wordt dan ’s zomers. Aanvullen met bulgur of parelcouscous kan dan ook nog altijd.

VRIJDAG

Sapkuur

Garen zonder hitte: dat is het wonder van ceviche. Ook zuren veranderen namelijk de moleculaire structuur van eten, en als je vis in limoensap marineert (de traditionele basisformule van ceviche) gaat dat zelfs enorm snel. Je doet dat natuurlijk in de eerste plaats voor de smaak: een marinade van citrussap, pepertjes, ui en zout, wat wordt daar nu niet lekkerder van? Serveer er taco’s of tortilla’s bij met guacamole, of gegrilde mais, of naan-broodjes.

ZATERDAG

Hete kool

De snel aantikkende energie­rekening kan een goed excuus zijn om het barbecue­seizoen wat langer te rekken: koken op kolen, energie-efficiënt zou ik het nu ook weer niet noemen, maar voor de sfeer natuurlijk opperbest. En ook als je dit spitskoolgerecht gewoon in de grillpan klaarmaakt, brengt het een zinderende nazomer op je bord. Als het weer ons die niet geeft, dan zorgen we er zelf wel voor.

ZONDAG

Taart zonder bakken

Kwark, gelatine, boudoirs en ananas uit blik: dat was kaastaart in de jaren 80. Een oven kwam er niet aan te pas; deze taart steef op in de koelkast, en als je nu een beetje gruwelt, komt dat doordat je het helaas niet hebt meegemaakt. We hebben het hier over een heerlijk fris dessert, maar met al die toen al ouderwetse ingrediënten was het ook een vogel voor de kat zodra de New York cheesecake hier voet aan de grond kreeg. Die was wat saaier, maar hij was New Yorks, dus wat kun je doen? Rustig afwachten tot er een goede gelegenheid komt om terug te grijpen naar het recept van je (groot)moeder: een energiecrisis bijvoorbeeld. Ik kijk al uit naar alle inspiratie die binnenkort wordt losgelaten op die goeie ouwe kwarktaart. Wedden dat er een recept met zoute karamel viraal gaat? De versie met matchathee hebben we hier al, en geef toe: dit overstijgt de eightiesnostalgie.

De oven draait vaak veel langer dan nodig, en daar kun je iets aan doen. Ten eerste, rebelleer als een recept bij stap 1 al zegt dat je de oven moet aanzetten. Dat is een gewoonte die dateert uit de tijd dat ovens heel traag opwarmden: heb je een recent model, dan heeft dat vaak aan een vijftal minuten genoeg om op temperatuur te komen. Ten tweede kun je ook aan het eind van de bereiding besparen: je oven én zijn inhoud zijn dan al helemaal op temperatuur en zolang het deurtje gesloten blijft, koelt alles maar heel traag af. Zet je oven gerust 5 à 15 minuten voor het eind van de baktijd al uit: de restwarmte doet het werk.