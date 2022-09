Dit recept uit ‘Mijn Japanse keuken’ van Stevan Paul toont hoeveel kanten je uit kunt met de klassieke kwarktaart-uit-de-koelkast. Is het aroma van matchathee je toch wat te grassig, neem dan je telefoon en bel de oude wijze persoon in je familie die het liefst recepten deelt: kans is groot dat die een knallende crowdpleaser van een kwarktaart te voorschijn kan toveren.

Ingrediënten (voor ongeveer 12 taartpunten):

- 150 gr lange vingers (boudoirs)

- 130 gr boter

- 2 eetl. geroosterde lichte sesamzaadjes

- 6 blaadjes gelatine

- 500 gr kwark

- 300 gr yoghurt

- 2 eetl. citroensap

- 2 volle theel. matchapoeder (uit de bio- of theewinkel)

- 1 eetl. koud water

- 80 ml kokendheet water

- 75 gr suiker

Bereiding:

- Hak de lange vingers fijn in de keukenmachine en smelt de boter. Roer de kruimels, de gesmolten boter en de geroosterde sesam door elkaar. Spreid het mengsel uit op de bodem van een met bakpapier beklede springvorm van 26 cm in doorsnee en druk het stevig aan.

- Week de gelatine 10 minuten in koud water.

- Klop met de mixer de kwark, de yoghurt en het citroensap door elkaar.

- Strooi het matcha­poeder door een fijn zeefje in een kommetje met 1 eetlepel koud water en klop met de garde tot er een egale massa is ontstaan. Giet onder voortdurend roeren het hete water erbij en klop het mengsel 1 minuut met een traditionele chasen (klopper van bamboe) of met een fijne garde of een melkopschuimer. Blijf kloppen tot er veel luchtbelletjes in komen, zodat de smaak van de thee zich helemaal ontplooit. Voeg de suiker en de uitgeknepen blaadjes gelatine toe en los ze al roerend op. Klop het handwarme matchamengsel snel met een garde door de het kwarkmengsel.

- Schep het mengsel op de taartbodem in de springvorm en strijk het oppervlak glad. Zet de taart minstens 4 uur in een koele ruimte of koelkast. Bestuif hem voor het opdienen met fijn gezeefd matcha­poeder, als je wilt.