Maisrelish klinkt chic, maar is in werkelijkheid niet meer dan een blikje mais gemarineerd in limoensap met wat gesnipperde rode ui en een pepertje. Gegrilde spitskool – die knapperig vanbuiten is en mals vanbinnen – ontpopte zich de afgelopen jaren tot een veggieklassieker. Het is een ideaal barbecuegerecht, maar ook met een gietijzeren ribbelpan krijg je er die stoere schroeistrepen op.

INGREDIËNTEN (voor 4 kleine of 2 grote eters)

• 1 spitskool

• 1 blikje linzen van 400 g

• 1 busseltje koriander

• 75 g gezouten pinda- of cashewnoten

• Chilivlokken

• Olijfolie

• 2 avocado’s

• 200 g vegan feta (kijk in de supermarkt bij de fetakazen)

Voor de maisrelish:

• 1 blikje mais (200 g uitgelekt gewicht)

• 1 rode ui

• 1 jalapeñopepertje

• 1,5 limoen, sap + geraspte schil

Voor de paprikamayonaise:

• 1 portie vegan mayo (huisgemaakt of uit de winkel)

• 5 geroosterde rode paprika’s

(kant-en-klaar uit een glazen pot is oké)

BEREIDING

1. Begin met de maisrelish. Snipper de rode ui en het pepertje fijn en doe ze samen met de mais en limoen in een kom. Kruid met peper en zout. Roer om en laat staan tot gebruik.

2. Snijd de spitskool overlangs in vier parten. Laat de aanzet eraan zodat de parten niet uit elkaar vallen. Laat een grillpan heet worden op hoog vuur. Bestrijk de gesneden kanten met olie en bestrooi met chilivlokken. Rooster de kool 4 à 5 minuten aan elke kant, ongeveer 10 minuten in totaal.

3. Maak ondertussen de mayonaise. Doe daarvoor de geroosterde paprika’s in een hoge maatbeker. Schep er de mayonaise op en mix met een staafmixer tot een oranje sausje.

4. Spoel de linzen af en meng samen met de koriander door de gepekelde mais.

5. Strijk de mayonaise met de achterkant van een lepel uit op de borden. Schep hier enkele lepels linzen-maisrelish op en leg er een spitskool op. Werk af met de in partjes gesneden avocado, verkruimelde feta en gehakte noten. Als je nog een halve limoen over hebt, kun je die er in partjes bijgeven, zodat iedereen nog naar smaak een frisse toets kan toevoegen.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven