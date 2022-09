Dit recept kregen we van bierbrouwer en bio-ingenieur Dennis De Wilde toen we hem vroegen naar zijn favoriete zomergerecht. Als je nog nooit ceviche hebt gemaakt, is het een goede basis om mee te beginnen. Wil je meteen experimenteren met vegetarische ceviche, ga dan aan de slag met mango of rauwe paddenstoelen: die ondergaan in de marinade niet hetzelfde garingsproces als vis, maar vormen er wel een spannende, smakelijke combinatie mee.

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)

1 kg verse witte visfilet, in blokjes

1 rode ui

1 chilipeper (type aji amarillo of habanero)

20 citroenen

1 groene selderstengel

Enkele takjes koriander, de blaadjes

1 tl zout

1 snuf witte peper

BEREIDING:

1. Snijd de ui in flinterdunne ringen en leg ze even in koud water om de scherpe smaak eraf te halen. Snijd de chilipeper doormidden, haal de zaadjes eruit en snijd in schijfjes of hak fijn. Hak de koriander grof en snijd de selderstengel in fijne stukjes.

2. Knijp met de hand het sap uit de citroenen. Belangrijk is dat je de citroenen maar half uitknijpt, zodat het sap voldoende zuur blijft (wat verklaart waarom je 20 citroenen nodig hebt).

3. Doe de visblokjes in een kom en breng op smaak met zout en peper. Voeg de gehakte chilipeper, selder en koriander toe. Roer om en laat 3 minuten staan, voeg daarna het citroensap en de ui toe. Roer nogmaals voorzichtig om en laat 5 tot 10 minuten staan zodat de vis kan garen in het citroensap.

4. Verdeel de ceviche over de borden en serveer met bijvoorbeeld schijfjes gekookte zoete aardappel, sla, mais of gebakken maniok.

Tip: ‘Het witte vocht dat in de kom achterblijft is “tijgermelk” en kun je met een scheutje wodka mixen tot een lekker drankje.’