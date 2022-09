Dit recept kregen we van Arne Cremers, die toen kok was van de Antwerpse lunchbar Salade Social. Van alle salades die hij daar te voorschijn toverde, was dit zijn favoriet. Vind je geen rettich of daikon, dan kun je in hun plaats wat meer radijsjes gebruiken.

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)

300 g rauwe rode bieten, geschild

5 wortelen, geschild

1 kleine rettich of daikon, geschild

6 radijsjes

100 g rucola en veldsla (of waterkers, andere jonge scheuten kunnen ook)

2 sinaasappels, in partjes

70 g feta, verkruimeld

2 el gehakte munt

1 el gehakte dille

Voor de gemarineerde rode ui:

1 rode ui, in dunne ringen

1 scheut balsamicoazijn

1 scheut olijfolie

1 tl sumak

Zout

Versgemalen zwarte peper

Voor de dressing:

75 g geroosterde cashewnoten, gehakt

25 g geroosterde pompoenpitten

Rasp en sap van 1 onbespoten sinaasappel

1 rode chilipeper, gehakt

1 teentje knoflook, gekneusd

2 el gemarineerde rode uien (zie recept)

3 el olijfolie

1 tl balsamicoazijn

Zout

Versgemalen zwarte peper

BEREIDING

1. Meng alle ingrediënten voor de gemarineerde rode ui en laat minstens een halfuur trekken.

2. Schaaf de rode biet en wortel met een dunschiller of mandoline in dunne schijfjes. Snijd de radijsjes en rettich in dunne plakjes.

3. Meng alle ingrediënten voor de dressing en meng met de groenten. Voeg flink wat zout en peper toe.

4. Meng pas op het eind de veldsla, rucola of andere jonge scheuten door de salade. Werk af met de sinaasappelpartjes, feta en kruiden.