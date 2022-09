Latkes, aardappelpannenkoekjes

Latkes zijn ‘kleine aardappelpannenkoekjes die met Chanoeka worden gegeten, maar die ik het hele jaar door eet’, schrijft Jonah Freud in ‘Memmisj’, een prachtig nieuw boek waarmee ze onze kijk op de Joodse keuken verbreedt – en waarin ze een schat aan inspiratie bundelt voor huiselijke gerechten die je naar je hand kunt zetten. Door de latkes mag je de specerijen mengen waar je zin in hebt, geeft ze mee, ‘of ik doe er bijvoorbeeld geraspte peterseliewortel of courgette in. Lekker bij gebakken worstjes bijvoorbeeld, of met gerookte zalm en crème fraîche.’