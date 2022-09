Voor het ‘authentieke’ nieuwe truitje van de Rode Duivels betaalt u liefst 140 euro. Gelukkig is er ook een goedkopere replica van slechts 90 euro. De prijs voor een volledige outfit kan tot 228 euro oplopen. Veel geld, waarvan het grootste deel niet in de zakken van de Belgische bond, maar wel in die van fabrikant Adidas verdwijnt.