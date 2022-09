Lange rijen bij landsgrenzen, vliegtuigen volgeboekt: Russen vluchten massaal voor mobilisatie

Aan de Russische grens met Georgië staan in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw kilometers lange rijen auto’s. Dat melden internationale media. De Finse grenswacht zegt dat het aan de grens ‘opvallend druk’ is met verkeer uit Rusland.

Ooggetuigen vertellen aan de Britse krant The Guardian dat ook de Russische grens met Mongolië ‘overspoeld’ wordt door verkeer.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde woensdagochtend aan dat zijn land overgaat tot gedeeltelijke mobilisatie. Dit betekent dat reservisten van het leger opgeroepen kunnen worden om in Oekraïne te gaan vechten.

Persagentschap Reuters meldde woensdag al dat er na de aankondiging van Poetin vanuit Rusland een stormloop was op vliegtickets naar het buitenland. Door strenge sancties van onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn veel landen vanuit Rusland niet meer met lijnvluchten te bereiken. Russen kunnen nog wel naar Turkije, Armenië, Georgië, Servië of Qatar, maar tot na het weekend zijn alle beschikbare vluchten naar die bestemmingen uitverkocht.

Wie voor volgende week nog een stoel weet te vinden, betaalt daar de hoofdprijs voor. Volgens persagentschap Bloomberg kosten vliegtickets vanuit Moskou naar Dubai rond die periode inmiddels meer dan 16.000 euro, voor een vlucht naar Turkije leg je de komende weken minimaal 1.500 euro neer.

Overdreven

Het Kremlin liet donderdag weten dat de berichten over vluchtende Russen ‘overdreven’ zijn. Overigens zijn Russen die de dienstplichtige leeftijd hebben sinds het bevel tot mobilisatie bij wet verplicht om te blijven waar ze wonen. ‘Burgers die (als reservisten) in het militaire register zijn geregistreerd, mogen hun woonplaats vanaf het moment van mobilisatie niet verlaten zonder toestemming van de militaire commissariaten en de uitvoerende organen die verantwoordelijk zijn voor de reserves’, zo staat in de wet getiteld ‘Over mobilisatie in Rusland’.

De Finse overheid liet donderdag weten dat het overweegt om Russen de toegang tot het land te ontzeggen, na de toestroom van de afgelopen dagen. ‘De wens van de overheid is heel helder, wij vinden dat Russische toeristen en Russen die door ons land op doorreis zijn, niet langer welkom zijn’, zei premier Sanna Marin. Verschillende Duitse ministers gaven donderdag juist aan dat het land Russische deserteurs wil opvangen.

Tegen de oproep tot gedeelde mobilisatie is in Rusland veel weerstand. Donderdag werden bij protesten door het hele land al zeker 1.300 mensen opgepakt.