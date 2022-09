Buurtbewoners Canadees nationaal park moeten fruitbomen verwijderen die beren aantrekken

Appel- en kersenbomen die door bewoners werden aangeplant, lokken zwarte beren naar de grens van Jasper national park in Canada. De parkbeheerders vragen de buurt dan ook om de bomen weg te halen.

De bomen en struiken met vruchten maken geen deel uit van de lokale flora, en dus trekken de zwarte beren op zoek naar fruit steeds verder richting bewoonde wereld. De calorieën zijn dezer dagen nog meer welkom voor de beesten, aangezien ze weldra in winterslaap gaan.

‘De continue aanwezigheid van beren in de stadskern van Jasper, vaak in residentiële tuinen op slechts enkele meters afstand van mensen, vormt een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor bezoekers en bewoners’, vindt parkbeheerder Parks Canada. ‘Beren die steeds nabij mensen en huizen leven, gaan zich sneller toegang verschaffen tot menselijk voedsel of vuilnis, wat ook de kans op ongevallen met fysieke agressie groter maakt.’

Een zwarte beer en haar twee welpen die zich meermaals tegoed hadden gedaan aan fruit uit de tuinen, werden onlangs nog opnieuw uitgezet ver van de bewoonde wereld. Zeker tien andere beren werden ook in de omgeving van Jasper gespot, en het is vaak moeilijk om hen te doen vertrekken. Medewerkers van het park gebruiken paintball-kogels, krijtballen en lawaai om hen weg te jagen, maar de lokroep van suiker is te groot. ‘Eens we de beren de stad uit gekregen hebben, komen ze meestal bijna meteen terug.’

Ondertussen werden al zeker 20 fruitbomen uit Jasper verwijderd, en Parks Canada biedt bewoners aan hen te helpen om hun bomen uit te doen. Het stadsbestuur heeft ook een programma opgestart waarbij buurtbewoners elkaar helpen om fruit te plukken, in ruil voor een deel van de oogst.