De Amerikaanse president Joe Biden heeft zich tijdens een internationale conferentie laten opmerken toen hij een verwarde indruk maakte. Na zijn toespraak over de werking van The Global Fund, een organisatie die aids, tuberculose en malaria overal te wereld bestrijdt, stond de president even beduusd voor zich uit te kijken.

De beelden doen de ronde op Twitter, waar ze al miljoenen keren bekeken werden. In Republikeinse hoek is de president kop van Jut: ‘Dit is beangstigend’, aldus de conservatieve senator Ted Cruz. ‘Dit is onze opperbevelhebber.’