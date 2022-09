Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘De clitoris is geen voorgerecht dat je desgewenst ook kan overslaan, maar een volwaardig menu.’

Seksuologe Lotte Sierens vindt de naam voorspel ‘ongelukkig gekozen’, zegt ze in een interview met De Morgen. ‘Wat we doen tijdens het voorspel is vaak net wat voor de vrouw het fijnst is. De term suggereert dat dat allemaal maar bijkomstig is, een aanloopje naar het hoofdgerecht: de penetratieseks.’

‘Boeken lezen is zoals spruiten eten.’

Zolang er maar geen spruiten op dat volwaardige menu staan, is het voor Kanye West allemaal goed. En laat dat voorspel wat hem betreft maar beginnen met een goed gesprek: praten vergelijkt hij in de podcast Alo Mind Fullmet de maïsravioli in het Italiaanse toprestaurant Giorgio Baldi. Vooral als hij zelf aan het woord is, wellicht.

‘Locatie is het allerbelangrijkste, in vastgoed, politiek en in het leven.’

Nog zo iemand die zichzelf graag hoort praten is Donald Trump. Op zijn eigen sociale medium Truth Social beweerde hij dat hij in tegenstelling tot Joe Biden wél helemaal vooraan had mogen zitten bij de begrafenis van de Queen als hij nog president was geweest. ‘Dit is wat er met Amerika gebeurd is in twee korte jaren. Geen respect!’.

‘Toen ik hoorde dat Cameron zwanger was, hebben we om het te vieren meteen een skyr opengetrokken’

Maar nog even terug naar dat voorspel en het hoofdgerecht, want daar kunnen wel eens kinderen komen, zoals bij Cameron Vandenbroucke en Tim Merlier. En toen die laatste hoorde dat hij vader werd, trok hij uitbundig een potje skyr open, vertelt hij in Het Nieuwsblad. Zou het voor wielrenners trouwens niet veiliger zijn als ze dat ook op het podium doen om hun overwinning te vieren? Dan kan er geen champagnekurk in hun oog vliegen.

‘Ja, we gaan samenwerken. Ik heb “ja” gezegd, zoals bij een huwelijk.’

Laten we hopen dat dat potje skyr al meteen zondag mag opengetrokken worden op het WK wielrennen in Australië. Daar bloeit een romance tussen Wout Van Aert en Remco Evenepoel. Van Aert is weliswaar al getrouwd met Sarah, maar hij heeft nu ook ‘ja’ gezegd tegen Remco Evenepoel, die hem niet tegensprak. ‘Ik ken de capaciteiten van Wout, hij kent die van mij. We kunnen perfect samenwerken in de finale van een zware wedstrijd’.

‘Cru gezegd? Het zal op de portemonnee aankomen.’

Volgens wielericoon Rik Van Looy in Sportweekend draait dat huwelijk tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel louter rond geld.

‘De boer die melkt de koe, maar de boerenbond melkt de boer.’

En geld, dat is ook waar het voor Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om draait bij de Boerenbond. Zij wil dat de Boerenbond een fonds in het leven roept om de landbouwers te ondersteunen die hun veestapel moeten afbouwen wegens het stikstofakkoord. (in Pano)

‘Toen mijn dochter zei dat ze een half jaar op Erasmus ging, ben ik beginnen nadenken hoe ik haar het best zou kunnen controleren. Al snel had ik het gevonden: ik maak er gewoon een televisieprogramma over.’

Toen Luc Haekens hoorde dat zijn dochter naar het buitenland wou, dacht hij ook aan de centen. Van de Boerenbond zouden die niet komen, dus besloot hij er een tv-programma over te maken: Het grote onbekende, waarin hij voor Eén behalve zijn dochter ook andere Ersamussers volgt, om ‘in de hoofden van de jonge studenten te kijken’.

‘Ik ben geen slechte mens.’

We zouden ook graag eens in het hoofd Gert Verhulst kijken. Is hij nu een slechte mens of niet? In Dag Allemaal verontschuldigt zich in elk geval voor de omstreden eerste aflevering van zijn praatprogramma De tafel van vier, waarin hij het n-woord gebruikte. Daar zijn fouten gemaakt, zegt hij, maar hij wilde niemand opzettelijk pijn doen.

‘Hij wilde in een week tijd naar Kiev trekken en er een regering met fatsoenlijke mensen installeren.’

Ook Vladimir Poetin is geen slechte mens, of toch niet volgens Italiaans oud-premier Silvio Berlusconi. In een interview op de Italiaanse televisie noemt hij de oorlog in Oekraïne naar Russisch voorbeeld een ‘speciale militaire operatie’. En in plaats van de regering-Zelenski wilde Poetin volgens Berlusconi alleen maar ‘fatsoenlijke mensen’ aan de macht brengen. Wellicht wilde hij daarbij zelfs niemand opzettelijk pijn doen.

‘Ook bedankt aan het inspirerende leiderschap van Vladimir Poetin.’

Volgens oud-premier en intussen Brits parlementslid Boris Johnson is die Poetin ook wel een geschikte peer. Of toch niet. Bij een tussenkomst in het Lagerhuis haalde hij de twee presidenten helaas door elkaar. Hij corrigeerde zich wel snel zelf: ‘Ik bedoel Zelenski’.