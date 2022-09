Knapperige aardappel met aubergine en paprika uit de wok

Elke groente krijgt in dit wokgerecht een andere mate van garing, en dat is net de bedoeling, schrijven Rosheen Kail en Joanna Hu in hun boek Chinese-ish, een aanstekelijke bundeling recepten die toont hoe ze de Aziatische keukentradities van hun ouders en grootouders naar hun hand zetten.

VOOR 4 PERSONEN:

1 grote aubergine, in kleine blokjes

1 tl zout

60 g maïszetmeel

250 ml plantaardige olie

1 kruimige aardappel, geschild, in de lengte gehalveerd en in schijfjes van 1 cm

1 groene paprika, in kleine stukjes

4 teentjes knoflook, gehakt

Voor de saus:

2 el water

2 el lichte sojasaus

½ tl donkere sojasaus

¼ tl fijne kristalsuiker

1 tl maïszetmeel

geroosterd sesamzaad, ter garnering

Bereiding:

1. Bedek de aubergineblokjes met water en voeg het zout toe. Laat 15 minuten weken, laat goed uitlekken en dep droog met keukenpapier. Meng de aubergineblokjes met het maïszetmeel en zet apart.

2. Verhit de olie in een wok of koekenpan tot hij rookt en bak de aardappelschijfjes tot ze goudbruin en gerimpeld zijn. Laat uitlekken en zet apart.

3. Bak de aubergineblokjes in dezelfde olie tot ze zacht zijn, laat uitlekken en zet apart.

4. Bak de paprika kort, tot hij felgroen wordt. Schep uit de olie en zet apart bij de andere groenten.

5. Meng alle ingrediënten voor de saus in een kleine kom. Haal de olie op 1 eetlepel na uit de pan. Voeg de helft van de knoflook toe, bak tot het aroma vrijkomt en voeg dan de saus toe. Breng aan de kook, voeg de groenten weer toe aan de pan en meng door de saus.

6. Voeg de rest van de knoflook toe, bak 1 minuut op hoog vuur, garneer met de sesamzaadjes en serveer.

Rijst uit de magnetron

185 g witte rijst, gewassen

500 ml water

1. Neem een magnetronbestendige pan met een passend deksel en leg er een theedoek onder. Het water zal flink gaan borrelen, dus neem een pan die diep genoeg is zodat het niet overkookt. Thuis gebruiken we een grote braadpan; daarin wordt tussen de 185 en 900 gram rijst perfect gaar.

2. Zet de pan met de rijst en het water zonder deksel in totaal 10 minuten in de magnetron op 1100-1200 watt. Het water moet bijna helemaal geabsorbeerd zijn en er moeten gaatjes in het oppervlak van de rijst ontstaan. Zet de magnetron steeds een minuut aan tot de gaatjes verschijnen. Laat dan 10 minuten met het deksel op de pan staan en roer de rijst daarna luchtig met een vork.

Tip: Als je de hoeveelheden halveert of verdubbelt, moet je ook de gaartijd aanpassen