Brand aan Brusselse nachtclub Madame Moustache onder controle

Vrijdagmiddag vatte de nachtclub Madame Moustache in Brussel plots vuur. Een paar uur later bevestigde de Brusselse brandweer dat de brand in het gebouw intussen volledig onder controle is. Er vielen geen gewonden.

De brandweer was in Brussel al snel ter plekke nadat er rond 13 uur vuur uitbrak. Volgens hen was er brand aan een gebouw met drie verdiepingen aan de Brandhoutkaai. Op het gelijkvloers bevond zich de discotheek Madame Moustache. ‘De achterkant van het gebouw stond in brand’, zei Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer aan Bruzz. ‘Het achterhuis is inmiddels ook ingestort.’ Die ruimte behoorde ook tot de discotheek en werd vermoedelijk als opslagplaats gebruikt.

De plek van de brand was moeilijk bereikbaar en er was instortingsgevaar, daarom moest de brandweer langs de Brandhoutkaai en via het Zaterdagplein de brand blussen. ‘De brand is nu volledig onder controle’, klinkt het bij de brandweer. De oorzaak is voorlopig niet gekend.

‘Iedereen werd al geëvacueerd nog voor de hulpdiensten ter plekke waren’, vertelde Derieuw. ‘Er vielen gelukkig geen gewonden.’ De opruimingswerken zullen volgens de brandweer wel nog even kunnen duren.