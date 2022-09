Berlusconi springt in de bres voor Poetin: ‘Hij wilde fatsoenlijke mensen in Kiev’

Italiaans oud-premier Silvio Berlusconi toont in een televisie-interview bijzonder veel begrip voor Russisch president Vladimir Poetin. Zijn partij, ingekapseld in een rechts blok, is op weg naar winst bij de parlementsverkiezingen op zondag.

‘Poetin werd onder druk gezet door de Russische bevolking, zijn partij en zijn ministers om met Russische troepen een speciale militaire operatie te beginnen. Hij wilde in een week tijd naar Kiev trekken en er een regering met fatsoenlijke mensen installeren.’ De Italiaanse oud-premier en Poetinversteher Berlusconi toont duidelijk medelijden met Poetin in een interview met de zender Rai1.

‘Hij is in een moeilijke en dramatische situatie terechtgekomen.’ Want, zo oordeelt de intussen 85-jarige politicus, hij had nooit op zo veel Oekraïens verzet gerekend. Verzet dat trouwens wordt aangewakkerd door het Westen, merkt hij op. In functie kon Berlusconi het overigens goed vinden met het Russische staatshoofd.

Rechtse steun

Achter de muren van het Kremlin zullen zijn woorden wellicht op de goedkeuring van Poetin kunnen rekenen. Niet veel westerse politici spreken over ‘de speciale militaire operatie’ en een pro-Russische regering met ‘fatsoenlijke mensen’.

Matteo Salvini, met de duim omhoog en een T-shirt van Poetin, op het Rode Plein in Moskou in 2014. Foto: belga

Dat Berlusconi’s partij Forza Italia, in tandem met twee andere rechtse partijen, richting winst gaat voor de Italiaanse verkiezingen nu zondag, ziet Poetin allicht even graag gebeuren. Van de twee andere partijen in de rechtse alliantie kan Poetin trouwens ook op goeddunken rekenen van de Lega, de partij van Matteo Salvini. Al tracht die nu alle sympathieën tegenover Poetin te verbergen.

Giorgia Meloni, boegbeeld van de rechtse groepering en partijleider van de derde partij Fratelli d’Italia, bestempelt zichzelf als ‘post-fascistisch’. Haar partij heeft wortels in het fascistisch bewind van Benito Mussolini.