Jumbo-topman Frits van Eerd zet tijdelijk stap opzij

Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als algemeen directeur van de Nederlandse supermarktketen Jumbo. Dat heeft hij beslist ‘na zorgvuldig overleg’ met zijn familie en de Raad van Commissarissen van Jumbo, meldt het bedrijf vrijdag in een persbericht. Van Eerd wordt onderzocht voor betrokkenheid bij witwaspraktijken.

‘Dit is in het belang van Jumbo en maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie’, meldt de supermarktketen.

Jumbo verwacht ‘op korte termijn’ meer duidelijkheid te kunnen geven over de aansturing van het bedrijf. ‘Tot die tijd is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo onverkort gewaarborgd door het directieteam.’

Van Eerd werd vorige week opgepakt in een groot witwasonderzoek. Na verhoor is hij zondag vrijgelaten. De Jumbo-topman zou betrokken geweest zijn bij het witwassen van geld met onder meer sponsorcontracten in de motor­crosswereld en btw-fraude in de autohandel. De hoofdverdachte in het onderzoek is de voormalige topman van een crossteam dat gesponsord werd door de supermarktketen.