Diplomatie is er niet makkelijker op geworden, vindt Eurocommissaris Frans Timmermans. ‘Er komen zoveel dingen bij elkaar die voor onrust zorgen, dat het heel moeilijk is om het internationale systeem te laten functioneren.’

Woensdagochtend werden wereldleiders die in New York bijeen zijn voor de jaarvergadering van de Verenigde Naties, wakker met het bericht dat president Poetin zijn inzet in de oorlog tegen Oekraïne had ...