Moeten we met WK’s naar alle uithoeken van de wereld trekken? Nieuwsblad-journalist Marc Vermeiren vindt van niet.

Leren ze het dan nooit, de movers and shakers van de sport in hun Zwitserse paleizen? Straks landt het WK voetbal in Qatar, een homofobe monarchie waar Lionel Messi, Kevin De Bruyne en Kylian Mbappé zullen ...