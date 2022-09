Tweevoudig Bookerprijs-winnaar Hilary Mantel op 70-jarige leeftijd overleden

De Britse schrijfster Hilary Mantel, onder andere bekend van de Wolf Hall-trilogie, is overleden. Dat heeft haar uitgeverij bekendgemaakt.

‘We zijn diep bedroefd door de dood van onze geliefde auteur, Dame Hilary Mantel, en onze gedachten zijn bij haar vrienden en familie, en in het bijzonder bij haar man, Gerald’, verklaarde uitgeverij 4th Estate Books op Twitter. ‘Dit is een verschrikkelijk verlies en we kunnen alleen dankbaar zijn dat ze ons zo’n prachtig oeuvre heeft nagelaten.’ Volgens haar uitgever overleed Mantel ‘plots, maar vreedzaam’.

Mantel kreeg in 2009 de prestigieuze Bookerprijs voor Wolf Hall. In 2012 won de Britse, die in haar thuisland ook geridderd werd, met Het boek Henry als eerste vrouw de prijs een tweede keer. De bekroonde boeken vormen de eerste twee delen van de trilogie over Thomas Cromwell aan het hof van Hendrik VIII van Engeland. Het laatste deel, De spiegel en het licht, werd uitgebracht in 2020. De Britse openbare omroep BBC maakte in 2015 ook een zesdelige reeks op basis van de Wolf Hall-trilogie.