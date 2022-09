Cocaïne in bloed van trucker die inreed op Nederlandse buurtbarbecue

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus een dodelijk ongeluk veroorzaakte nabij Rotterdam, had sporen van cocaïne in zijn bloed. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) gemeld op basis van toxicologisch onderzoek.

De 45-jarige Spaanse vrachtwagenchauffeur reed eind vorige maand in op een groep mensen die een buurtfeest hielden in Nieuw-Beijerland. Daarbij vielen zeven doden. ‘Er is een aanwijzing geconstateerd voor de aanwezigheid van een concentratie cocaïne en een omzettingsproduct in het bloed van de verdachte’, meldde het Openbaar Ministerie donderdag op het hoger beroep dat het had ingesteld tegen de voorlopige vrijlating van de Spanjaard.

Het OM was van mening dat de beslissing om de man vrij te laten moest worden teruggedraaid, door het cocaïnegebruik en door de geldzorgen van de man. Ook het gerechtshof in Den Haag vreesde dat de man daardoor opnieuw een voertuig zou gaan besturen en dus weer een ongeluk zou kunnen veroorzaken.

Toch mag de trucker op voorwaarden op vrije voeten blijven in afwachting van het onderzoek. Hij moet van het hof wel zijn volledige medewerking verlenen en moet verschijnen op de inhoudelijke zitting over de zaak. De man mag ook geen motorvoertuigen besturen en moet de openbare ministeries in Nederland en in zijn thuisland Spanje verwittigen als hij verhuist.