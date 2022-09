Veel oudere modellen van de automerken Hyundai en Kia missen een antidiefstalsysteem, en dieven in bepaalde Amerikaanse staten weten dat dankzij Tiktok. Op de app doen video’s de ronde waarin de wagens gestart worden met niet meer dan een usb-kabeltje of een schroevendraaier.

Op de video’s is te zien hoe de plastic bekleding over het contact wordt losgetrokken, waarna de usb-uitgang van een iPhone-oplader in het sleutelgat wordt gestoken. Als die wordt omgedraaid, start de Hyundai in kwestie, zonder enige waarschuwing.

Hoe dat kan? De Koreaanse merken Hyundai en Kia werken zoals veel andere autobouwers met sleutels waarin chips zitten. Die communiceren met een chip in de wagen. Bij verschillende goedkopere modellen van Kia en Hyundai ontbreekt echter een antidiefstalsysteem waardoor de auto niet start als de chip in de sleutel niet herkend wordt door een andere chip in het contactsysteem.

Zo’n immobilisatiesysteem zat in het modeljaar 2015 al standaard in 96 procent van de modellen bij andere autobouwers, maar Hyundai en Kia installeerden die toen nog maar in 26 procent van de modellen. Zo waren de populaire Rio en Sportage van Kia en de Hyundai Accent er niet mee uitgerust. De Insurance Institute for Highway Safety, een koepelorganisatie van Amerikaanse verzekeraars, noteerde in 2021 bijna dubbel zoveel diefstallen van tussen 2015 en 2019 gebouwde Hyundai’s en Kia’s zonder een immobilisatiesysteem.

Beide Koreaanse merken hebben ondertussen toegegeven dat sommige van hun modellen worden geviseerd. ‘Het is spijtig dat criminelen sociale media gebruiken om op een gecoördineerde manier voertuigen zonder immobilisatiesysteem te stelen.’ Beide merken delen nu gratis stuursloten en veiligheidskits uit in de zwaarst getroffen gebieden, vooral in de Amerikaanse Midwest. Hyundai meldt dat alle modellen gebouwd sinds november 2021 werden uitgerust met het antidiefstalsysteem, voor Kia geldt dat vanaf bouwjaar 2022.