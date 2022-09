Het Kremlin kondigde afgelopen week een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ af, waardoor 300.000 reservisten opgeroepen worden om naar het oorlogsfront in Oekraïne te trekken. In tal van regio’s is de mobilisatie al gestart en worden soldaten op bussen en vliegtuigen gezet om te gaan vechten. Op beelden uit Rusland is te horen hoe vrouwen en kinderen huilen bij het afscheid.