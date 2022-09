Iraanse president belooft grondig onderzoek naar dood Mehsa Amini

In de marges van de Algemene Vergadering van de VN heeft de Iraanse president Ebrahim Raisi gezegd dat er fatsoenlijk onderzoek moet komen naar de dood van de 22-jarige Mehsa Amini. De dood van de jonge vrouw wakkert protest in het hele land aan.

‘Ik heb haar familie gecontacteerd zodra ik de kans kreeg. Ik verzekerde hen dat we haar dood zorgvuldig zullen onderzoeken.’ Het zijn de woorden van de Iraanse president op een persconferentie in de VN-gebouwen in New York. ‘Onze prioriteit is de rechten van iedere burger beschermen.’

De dood van de 22-jarige Amini zorgt voor een golf aan protest aan het thuisfront. De jonge vrouw overleed in een politiecel nadat ze werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet volgens de wet droeg. Ze zou om het leven zijn gekomen na een harde klap op het hoofd. De politie houdt echter vol dat het om een natuurlijk overlijden gaat. De onrust die na haar dood volgde, groeide intussen uit tot een breed protest tegen het Iraanse regime. Volgens mensenrechtengroepen kwamen al 31 mensen om het leven bij de betogingen.

Maar Raisi toonde zich tot nu toe nog onwrikbaar. Terwijl hij onderzoek belooft, herhaalt hij bijvoorbeeld dat het Westen ‘dubbele standaarden’ hanteert wanneer het over mensenrechten gaat. Protest wordt nog steeds hardhandig neergeslagen en sociale media en internet worden afgesloten om kritische stemmen de mond te snoeren.