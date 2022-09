Roberto Martinez pakt rood en mist Nations League-duel tegen Nederland

Opmerkelijk beeld in het slot van de Nations League-wedstrijd tussen de Rode Duivels en Wales. Bondscoach Roberto Martinez kreeg ... een rode kaart. ‘Een belachelijke rode kaart’, aldus Thibaut Courtois. Hoe dan ook: zo zal Thierry Henry zondag tegen Nederland op de bank plaatsnemen.

De Belgen leidden de partij met 2-1 na doelpunten van Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi en Kieffer Moore. Vooral voor de pauze waren de Duivels – en dan vooral De Bruyne – erg goed, maar na rust viel de motor stil. Na Welshe aansluitingstreffer werd het nog spannend en dus kwam het laatste fluitsignaal als geroepen.

Om nog wat tijd te rekken in het slot, hield Roberto Martinez – in zijn 75ste interland – de bal ostentatief wat langer bij terwijl Wales mocht inwerpen om een aanval op te zetten. Het leverde hem prompt een rode kaart op van Ali Palabiyik. Exit Martinez, die zondag niet op de bank zal zitten voor de clash met Nederland. Dan moeten de Duivels met drie doelpunten verschil winnen van Oranje om groepswinnaar te worden en zich opnieuw te plaatsen voor de Final Four.

Assistent Thierry Henry zal zo op de bank plaatsnemen in Amsterdam, Anthony Barry zal hem zondag assisteren. Voor Thomas Vermaelen, ook assistent, is het nog wat te vroeg om de eindverantwoordelijkheid te dragen.

‘Misschien een gele kaart, maar rood ...’

‘Ik zou ook graag willen weten waarom ik een rode kaart kreeg’, aldus de bondscoach na afloop. ‘Ik pakte de bal vast en dat had misschien een gele kaart kunnen zijn, maar rood … Ik heb gehoord dat ik nu de spelers moet trakteren op een etentje, dus dan zal ik dat maar doen!’

‘De partij? Het was er eentje van twee helften. Voor de rust speelden we heel goed, met tempo. We creëerden ook de nodige kansen, raakten de paal en scoorden twee doelpunten uit open play. Verdedigend stonden we ook goed. In de tweede helft zakten we wat terug, wat niets tactisch was. Het tempo lag lager en er was minder intentie om de één op één aan te gaan. Daardoor kreeg Wales kansen en scoorden ze ook. Waar ik dan weer wel tevreden over ben, is dat we deze partij hebben uitgespeeld. Daarvan kunnen we alweer leren richting het WK.’

‘Onze voorbereiding zal niet anders zijn dan gewoonlijk, daar is de coach gewoon bij, maar de bijsturing tijdens de wedstrijd wordt toch anders’, reageerde Axel Witsel op de uitsluiting van zijn coach. ‘Gelukkig is de groep volwassen genoeg, ik heb geen idee hoe we dat gaan oplossen. Henry als waarnemende trainer? Misschien, ik weet het niet. Ik vond rood trouwens streng, het was raar. Als de spelers tijdrekken, krijgen we gewoon geel.’

‘Dat was echt een belachelijke rode kaart’, stelde Thibaut Courtois. ‘Oké, dat is spelbederf van de trainer, maar de ref trok volgens mij de verkeerde kaart. Nog opmerkelijk was dat hij eerst een penalty floot die geen penalty was, maar dan kregen we ook de corner niet die hij eerst had toegekend.’